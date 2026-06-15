Tahran'da Muharrem Ayı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Tahran'da Muharrem Ayı Hazırlıkları Başladı

15.06.2026 18:17
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İran'ın başkenti Tahran'da, muharrem ayı öncesinde sokaklar afişlerle süslenirken, merasim çadırları kuruldu. Hz. Hüseyin'in şehadetinin yıl dönümünde yas merasimleri düzenlenecek ve ikramlarda bulunulacak.

İran'ın başkenti Tahran'da yarın başlayacak muharrem ayı hazırlıkları çerçevesinde meydan, cadde ve sokaklara merasim çadırları kuruldu.

Hicri bin 436'ncı yılın başlangıcı ve Hz. Hüseyin'in şehit edilişinin bin 334'üncü yıl dönümü olan muharrem ayı hazırlıkları çerçevesinde Tahran'da sokaklar bu ayın önemine atıf yapan afişlerle süslendi.

Kentte üst geçitler başta olmak üzere bazı meydanlar ve duvarlara programlara davet duyuruları yer alırken vatandaşların cep telefonlarına da duyuru mesajları gönderiliyor.

Meydan, cadde ve sokaklarda kurulan "heyet" ismi verilen çadırlarda yapılan yas merasimleriyle İmam Hüseyin'in mücadelesi ve Kerbela olayının hafızalarda canlı tutulması amaçlanıyor. Özellikle muharrem ayının ikinci, üçüncü, onuncu günü etkinliklerinde Hz. Hüseyin'in mücadelesi anlatılıyor, yas tutuluyor ve ağıtlar yakılıyor.

Tahranlılar, mahalle, sokak ve esnaf gruplarından oluşturdukları merasim heyetlerine katılanlara kurdukları çadırlarda çay, süt, yemek gibi çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Kaynak: AA

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