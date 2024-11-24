Tahran\'da Öğretmenler Günü Kutlandı

Güncel

İran'ın başkenti Tahran'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenledi.

Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından bir Türk restoranında düzenlenen programa, Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, büyükelçilik personeli, öğretmenler, kentteki üniversitelerde Türkçe ders veren Türk vatandaşı okutmanlar katıldı.

Programda AA muhabirine konuşan Büyükelçi Kırlangıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bugün Tahran'daki Türk öğretmenlerle bir araya geldiklerini söyledi.

Tahran'daki Türk Okulu ve Yunus Emre Enstitüsü'nden öğretmenlerin de programa katıldığını belirten Kırlangıç, "Tahran'daki öğretmenlerimizle güzel bir gün geçirdik ve akşam da bunu yemek programıyla tamamladık. Tahran'da Türkçe öğreten öğretmenlerle de buluşmuş olduk." diye konuştu.

Programı düzenleyen Eğitim Müşavirliğine ve Türk Okulu'na teşekkür eden Kırlangıç, "Gurbette öğretmenlerimizi yad ettik. Bu vesileyle bizim yetişmemizde emeği olan bütün öğretmenleri saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Umut Başar da 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenler, okutmanlar ve Türkiye'ye döndüklerinde öğretmenlik yapacak olan bursiyer öğrencilerle bir araya geldiklerini ifade etti.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğuna dikkati çeken Başar, "Büyükelçimizin liderliğinde memleketimizden uzak olsak da tüm öğretmenlerimizle ülkemizi mümkün olan en iyi şekilde temsil etmek için gerekli gayreti gösteriyoruz." dedi.

Program, pasta kesimi ve Tahran Türk Okulu Müdürü Abdullah Çubuk'un öğretmenlere hediye takdimiyle sona erdi.???????