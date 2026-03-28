Tahran\'da Patlamalar: Elektrik Kesildi

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi.

AA muhabiri, Tahran'da patlamalar meydana geldiğini ve kentin batı kesiminden dumanlar yükseldiğini bildirdi.

Öte yandan İsfahan'da bulunan Kaveh Caddesi saldırıların hedefi oldu.

İranlı yetkililer Kaveh Caddesi'ndeki elektriğin güvenlik önlemleri nedeniyle kesildiğini, aynı caddenin üçüncü kez saldırıya uğradığını belirtti.

İran basınında, Huzistan eyaleti ile Tebriz, Şiraz ve Meşhed kentinde de patlamalar meydana geldiği aktarıldı.