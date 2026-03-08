Tahran'da Petrol Depolarında Yangın - Son Dakika
Tahran'da Petrol Depolarında Yangın

Tahran\'da Petrol Depolarında Yangın
08.03.2026 13:05
ABD-İsrail saldırıları sonrası Tahran'da büyük yangınlar çıktı, hava kirli, halka maske uyarısı yapıldı.

ABD- İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran ve çevresindeki petrol depolama alanlarını hedef almasının ardından çıkan yangınlar nedeniyle kentin gökyüzünü kara dumanlar kaplarken, yağan küllerden dolayı evlerin ve araçların yüzeyinde siyah bir tabaka oluştu.

ABD-İsrail saldırılarının devam ettiği İran'da dün gece başta Tahran olmak üzere birçok yerde petrol depolama alanları hedef alındı.

İsrail ordusunun saldırısı sonucu Tahran yakınlarındaki petrol depolama alanlarında büyük yangın çıktı.

Tahran'ın hemen hemen her noktasından görülebilen yangın gece boyunca devam etti.

Sabah saatlerinde ise petrol depolama tesislerindeki yangın nedeniyle Tahran semalarını siyah bulutların kapladığı görüldü.

Tahran'daki petrol depolama alanlarındaki yangının ardından kente gökyüzünden kül yağdığı gözlendi. Evlerin ve araçların yüzeyi ise siyah tabakayla kaplandı.

Öte yandan, yangının ardından başkentte havanın kirlenmesi nedeniyle İranlı yetkililer, halka maske takmadan dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tahran'da Petrol Depolarında Yangın - Son Dakika

