Tahran'da Şiddetli Patlamalar

ABD- İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da art arda şiddetli patlamalar yaşandı.
İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları devam ediyor.
AA muhabiri, Tahran'da savaş uçaklarının seslerinin duyulmasının ardından şiddetli patlamalar yaşandığını bildirdi.
Patlamaların kentin güneyi ile batısında gerçekleştiği belirtildi.
Şehirde yer yer savaş uçaklarının sesleri duyulmaya devam ederken İran hava savunma sistemlerinin yoğun olarak çalıştığı görüldü.
