Tahran'da şu ana kadar ABD-İsrail'in saldırılarında en az 503 kişi hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'da ABD- İsrail'in saldırılarında şu ana kadar en az 503 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 5 bin 700 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran devlet televizyonuna bilgi veren Tahran Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed İsmail Tevekkuli, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Tahran'da 503 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Tevekkuli, "Bugüne kadar Tahran'daki saldırılarda 503 şehit ve 5 bin 700 yaralı verdik. Bunların büyük çoğunluğu sıradan insanlardı." dedi.
İranlı yetkili, saldırılarda yaşları 2 ay ile 12 arasında değişen 12 çocuğun da yaşamını yitirdiğini kaydetti.
