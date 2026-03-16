Tahran'da şu ana kadar ABD-İsrail'in saldırılarında en az 503 kişi hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'da ABD- İsrail'in saldırılarında şu ana kadar en az 503 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 5 bin 700 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna bilgi veren Tahran Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed İsmail Tevekkuli, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Tahran'da 503 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Tevekkuli, "Bugüne kadar Tahran'daki saldırılarda 503 şehit ve 5 bin 700 yaralı verdik. Bunların büyük çoğunluğu sıradan insanlardı." dedi.

İranlı yetkili, saldırılarda yaşları 2 ay ile 12 arasında değişen 12 çocuğun da yaşamını yitirdiğini kaydetti.