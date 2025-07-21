Tahran'da Su Krizi: Durum Ciddi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'daki su krizine ilişkin, "Tahran bugün su kaynaklarında ciddi bir azalmayla karşı karşıya ve rezervlerimiz endişe verici bir durumda." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İçişleri Bakanlığında ülke genelindeki valilerle yaptığı toplantıda konuştu.

Tahran'daki su sorununa da değinen Pezeşkiyan, "Tahran bugün su kaynaklarında ciddi bir azalmayla karşı karşıya ve rezervlerimiz endişe verici bir durumda. Halkla koordinasyon olmadan bu krizin üstesinden gelmek mümkün değil. Detaylı değerlendirmeler, su rezervlerinin tükendiğini ve kaynakların bugüne kadar yanlış yönetildiğini gösteriyor." dedi.

Mevcut durumun doğaya veya başkalarına yüklenemeyeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, geçmişteki yanlış kararların bu duruma yol açtığını belirterek, "Bugün sorumlu ve dikkatli bir şekilde reform yolunu izlemeliyiz. Hassas, bilimsel ve ileriye dönük bir yönetime ihtiyacımız var. Hem hükümet hem de halk azami dikkat göstermeli ve ülkeyi su krizinden kurtarmak için bu ulusal süreçte aktif katılımla rol oynamalıdır." diye konuştu.

İran'da devam eden kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesinin düştüğü bildirilmişti. Tahran Eyaleti Su İdaresi'nden dün yapılan açıklamada, Tahran'a su sağlayan barajlardaki rezervlerin son yüz yılın en düşük seviyesine ulaştığı uyarısında bulunularak, halka tasarruf çağrısı yapılmıştı. ???????