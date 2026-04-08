Tahran'da Tümgeneral Hademi İçin Cenaze Töreni

08.04.2026 23:15
Tahran'da Hademi için düzenlenen cenazeye binlerce kişi katıldı, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Mecid Hademi için başkent Tahran'da cenaze töreni yapıldı.

Tümgeneral Hademi için Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Ellerinde İran bayraklarıyla törene katılan binlerce kişi, "ABD'ye ölüm", "İsrail'e ölüm" ve "Üsler ya boşalacak ya yok edilecek" şeklinde sloganlar attı.

Lübnan Hizbullah'ına destek sloganları da atan katılımcıların çok sayıda Hizbullah bayrağı taşıdığı görüldü.

Törende İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın,"Karşılıklı ateşkes ve müzakerelerin bir anlamı yok." mesajının yer aldığı sosyal medya paylaşımının okunmasının ardından, ABD ile varılan geçici ateşkes aleyhine de sloganlar atıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Tahran, Güncel, Son Dakika

