Tahran'daki bazı üniversitelerde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında arbede

22.02.2026 16:13
İran'da yükseköğretimde ikinci yarıyılın başlamasıyla birlikte başkent Tahran'daki bazı üniversitelerde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkan arbedelerde yaralananlar olduğu belirtildi.

Jamaran haber sitesine göre, sabah saatlerinden itibaren Tahran Üniversitesi, Şerif Teknik Üniversitesi, Şehid Beheşti Üniversitesi, Hace Nasiruddin Tusi Üniversitesi ve İran Bilim ve Sanayi Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler gösteri düzenledi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan sokak olaylarında hayatını kaybedenleri anmak için toplanan öğrencilerden bir grup İran bayrağı açarak yönetime destek sloganları atarken, diğer grup ise yönetim karşıtı ve reform talebi içeren sloganlar attı.

Bazı üniversitelerde karşıt gruplar arasında sözlü tartışmalar yaşanırken, Emir Kebir Üniversitesi'nde yumruklu kavga çıktığı ve bazı öğrencilerin yaralandığı bildirildi.

Olaylara ilişkin üniversite yönetimleri ve yetkili makamlardan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemiş, 8-9 Ocak günlerinde emniyet güçleri protestolara müdahale ederek bastırmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösterilerde güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise 16 Şubat'taki açıklamasında, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 214'ü emniyet görevlisi 7 bin 15 olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

