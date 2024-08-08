Tahran\'ın en büyük parkı Lale Parkı ve ünlü kedileri

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İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı, sadece yeşil alanları ve dinlenme yerleriyle değil, aynı zamanda burada yaşayan yüzlerce kedisiyle de ünlü.

Ülkede Şah döneminde, 1966'da açılan 35 hektarlık geniş bir alana yayılan park, 20'nci yüzyılın ortalarında modern Tahran'ın bir parçası şeklinde planlanarak dönemin önemli yeşil alan projelerinden biri olarak hayata geçirildi.

Şah Rıza Pehlevi zamanında Celaliye Bahçesi adı verilen ve ordunun binicilik ile geçit törenleri için kullandığı askeri bir bölge olarak bilinen park, devrimden önce Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin eşi Farah'ın isteği üzerine park haline getirildi. O dönem "Farah Parkı" adıyla bilinen park, Tahran'ın merkezinde yer alıyor.

İran'da 1979'da Şah yönetiminin sona erdiği devrimden hemen sonra önce rejimine karşı mücadelesi sırasında idam edilen gazeteci Hüsrev Golsorhi'nin ismi verilen park, daha sonra "Lale Bahçesi" olarak adlandırıldı.

Son dönemde "Lale Parkı" ve birçokları tarafından da "Kedili Park" olarak adlandırılan yeşil alan, yılın her döneminde çeşitli bitki türleriyle ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor.

Park önemli kültürel yapıları da barındırıyor

İran Ulusal Müzesi ve Modern Sanat Müzesi gibi önemli kültürel yapıları da bünyesinde bulunduran parkın en dikkati çeken özelliklerinden birisi de burada yaşayan yüzlerce kedileri.

Parka gelen ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken unsurlardan biri olan kedilerin, burayı mesken tutma tarihi, parkın kuruluş yıllarına kadar uzanıyor.

İlk kediler, parkın sakin atmosferi ve bol miktarda yiyecek bulabilme imkanı nedeniyle buraya yerleşmiş ve zamanla parkın ayrılmaz bir parçası haline gelip parkı ziyaret eden insanlar tarafından koruma altına alınmış.

Parkın ziyaretçileri, kedileri besleyerek ve onlarla vakit geçirerek, zamanlarını daha keyifli hale getiriyor. Belirli noktalarda kedi mamaları ve sularının bulunması sayesinde kediler her zaman temiz su ve yiyeceğe erişim sağlayabiliyor.

Hem doğal güzellikleriyle hem de kedileriyle Tahran'ın kalbinde adeta huzur dolu bir vaha olarak görülen Lale Parkı, kentin merkezinde ziyaretçilerine doğa ile iç içe olma fırsatı sunmanın yanında sevimli dostlarıyla da unutulmaz anlar yaşatıyor.