Tahran Ticaret Odası, Erbil Ticaret Odasının İran mallarının boykot edilmesi çağrısına tepki gösterdi

Tahran Ticaret Odası, "İran mallarının boykot edilmesi" çağrısı yapan Erbil Ticaret Odasına tepki gösterdi.

Asriran haber sitesi, Tahran Ticaret Odasının konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

Erbil Ticaret Odasının çağrısından üzüntü duyulduğu kaydedilen açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023'te 3 milyar dolar seviyesinde olduğu, bunun daha da yukarıya çıkartılabileceği belirtildi.

İki ülke arasındaki tarihi dostluğa işaret edilen açıklamada, yaşanan olayların gelecekteki işbirliğine zarar vermemesi dileğinde bulunuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 15 Ocak'ta Irak'ın Erbil kentindeki birçok noktaya balistik füzelerle saldırı düzenlemişti. Saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

İran'ın saldırıları Erbil ve Duhok'ta protesto edilmiş, Erbil ve Duhok Ticaret ve Sanayi Odaları, İran mallarının ithalatı ve kullanımının boykot edilmesi, bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkilerin askıya alınması çağrısında bulunmuştu.