Tahtaköprü Barajı\'nın doluluk oranı yüzde 44\'e ulaştı

Hatay'da bulunan Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 44'e ulaştı.
İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, barajdaki su seviyesinin bu yıl mayıs ayında yüzde 44'e yükseldiğini dile getirdi.
Barajdaki doluluk oranının geçen yıl aynı dönemde yüzde 15 seviyelerinde bulunduğunu ifade eden Köse, artışın bölge çiftçileri adına sevindirici olduğunu aktardı.
Birçok balık türünün yaşadığı baraj, 22 türde 6 bin 477 kuşa ev sahipliği yapıyor.
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