Tahtaköprü Barajı'nın doluluk oranı yüzde 44'e ulaştı - Son Dakika
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Tahtaköprü Barajı'nın doluluk oranı yüzde 44'e ulaştı

Tahtaköprü Barajı\'nın doluluk oranı yüzde 44\'e ulaştı

Hatay'da bulunan Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 44'e ulaştı. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, barajdaki su seviyesinin bu yıl mayıs ayında yüzde 44'e yükseldiğini belirtti. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 15 seviyelerinde bulunan doluluk oranının artışı, bölge çiftçileri için sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi. Tahtaköprü Barajı, birçok balık türüne ev sahipliği yaparken, 22 türde 6 bin 477 kuşa da yaşam alanı sağlıyor.

29.05.2024 10:59
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Hatay'da bulunan Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 44'e ulaştı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, barajdaki su seviyesinin bu yıl mayıs ayında yüzde 44'e yükseldiğini dile getirdi.

Barajdaki doluluk oranının geçen yıl aynı dönemde yüzde 15 seviyelerinde bulunduğunu ifade eden Köse, artışın bölge çiftçileri adına sevindirici olduğunu aktardı.

Birçok balık türünün yaşadığı baraj, 22 türde 6 bin 477 kuşa ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

Amik Ovası, Gaziantep, İslahiye, Hatay, Tarım, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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