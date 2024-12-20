Taichung\'da Fabrika Yangını: 9 Ölü

TAİPEİ, 20 Aralık (Xinhua) -- Taiwan'ın orta kesimindeki Taichung kentinde inşaat halindeki bir fabrikada çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Yerel basında çıkan haberlere göre itfaiye ekipleri, son 5 kişinin cansız bedenine saat 19.00 sularında ulaştı.
İnşaat çalışmaları devam ederken çıkan yangından kurtarılan 19 kişinin 5'i hastaneye sevk edildi.
Taichung İtfaiye Teşkilatı, yangının nedenini belirlemek için yerel polisle birlikte suç tespit çalışması yürüteceğini söyledi.
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