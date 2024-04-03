Taiwan\'ın Hualien kentinde meydana gelen depremde 4 kişi hayatını kaybetti

TAİPEİ/BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Taiwan bölgesinin Hualien kenti açıklarında Çarşamba günü meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki şiddetli depremde 4 kişi hayatını kaybederken, 97 kişi de yaralandı.
Hualien'de çok sayıda apartman kısmen çökerken, yüzlerce sakin ise evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Dağlık bölgelerde de kayaların düştüğü bildirildi.
Yerel medyanın itfaiye departmanı verilerine dayandırdığı haberlere göre, deprem nedeniyle yuvarlanan kayaların altında kalan bir sürücü hayatını kaybetti. Diğer 3 kişi ise Hualien'de bulunan önemli bir turistik cazibe merkezinin içindeki patikada yaşamını yitirdi.
Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre deprem Çarşamba günü Beijing saatiyle sabah 7.58'de meydana geldi. Merkez üssü 23,81 derece kuzey enlemi ve 121,74 derece doğu boylamında kaydedilen deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde oluştu.
Taiwan'ın meteoroloji kurumu depremin büyüklüğünü 7,2 olarak ölçerken, 21 Eylül 1999'da meydana gelen ve çok sayıda can kaybına neden olan depremden bu yana 25 yıl içinde adayı vuran en şiddetli sarsıntı olduğunu bildirdi.
Kuruma göre deprem yerin 15,5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin merkez üssü, Hualien kentinin 25 kilometre güney-güneydoğusunda tespit edildi. Maksimum şiddet ise 6 büyüklüğünde, kentin Hualien ilçesinde hissedildi.
Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı uyarı merkezi, depremin ardından tsunami alarmları verdi ancak an itibarıyla bu alarmlar kaldırılmış durumda.
Yerel yetkililer Hualien'de iş ve okulların tatil edildiğini duyurdu.
Güçlü sarsıntılar Taiwan genelinde hissedildi. Taiwan bölgesinin merkezi Taipei'deki Xinhua muhabirleri, binaların bir dakikadan uzun bir süre boyunca sürekli sarsıldığını ve muhabirlerin yaşadığı apartmanda asansörlerin hizmet dışı kaldığını belirtti.
Yeni Taipei'de ise bir kauçuk fabrikası binası deprem nedeniyle çöktü.
Adadaki birçok ilçe ve kentte metro seferleri geçici olarak askıya alındı. Taipei'nin metro sistemi yaklaşık bir saatlik duraklamadan sonra yeniden faaliyete başladı.
Büyüklüğü 5,0'ın üzerinde olan çok sayıda artçı sarsıntı Hualien ve yakın çevresini vurdu.
Taiwan meteoroloji kurumu, önümüzdeki üç gün içinde 7 büyüklüğünde depremlerin meydana gelebileceğini öngördü.
Sarsıntılar Taiwan Boğazı'nın iki yakasında, Çin anakarasında yer alan Fujian, Guangdong, Shanghai, Zhejiang ve Jiangsu'da da hissedildi.
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