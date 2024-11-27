Taiwanlıların ABD'ye Güveni Azalıyor

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BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, giderek artan sayıda Taiwanlının ABD'nin adayı korumak yerine ona zarar verdiğini fark ettiğini söyledi.

Kısa süre önce Taiwan'da, ABD'nin adanın korunmasına karşılık bir ücret ödenmesi teklifine ilişkin anket düzenlenmişti.

Ankete katılan Taiwanlıların yüzde 51'i bu teklife karşı olduğunu, yüzde 57'si ise ABD'nin "Taiwan'ı savunmak" için asker göndereceğine inanmadığını belirtti.

Taiwan'da artık insanların Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri tarafından uydurulan yanlı bilgilere itibar etmediğini söyleyen Chen, söz konusu partinin ABD'ye bel bağlamasının Taiwan'ı felakete sürükleyeceğini ifade etti.