Taiz'de bir eve düzenlenen İHA saldırısında 2 kişi öldü, bir kadın yaralandı - Son Dakika
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Taiz'de bir eve düzenlenen İHA saldırısında 2 kişi öldü, bir kadın yaralandı

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İçişleri Bakanlığı, İran destekli Husilerin Taiz'in batısındaki Tebeddüd semtinde bir eve İHA saldırısı düzenlediğini, saldırıda bir kadın ve bir çocuk olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda bir kadın yaralandı, ev ve civardaki evlerde hasar oluştu.

Yemen'de İran destekli Husilerin, ülkenin güneyindeki Taiz'de bir eve düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Husilerin Taiz'in batısında eski havaalanı bölgesindeki Tebeddüd semtinde bir eve insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir kadın ve bir çocuğun hayatını kaybettiği, bir kadının da yaralandığı belirtildi.

Açıklamada saldırı sonucu söz konusu ev ve civardaki evlerde hasar oluştuğu aktarıldı.

Husilere karşı yürütülen operasyonlar

Öte yandan Taiz'de orduya bağlı birliklerden yapılan açıklamada, hükümet güçlerinin Kahlan Bisabr cephesinde Husilerle şiddetli çatışmaya girdiği, Taiz'in güneyinde Husilere ait 2 İHA'nın düşürüldüğü, El-Muhaf Kalesi ve Misrah ilçesindeki Husi mevzilerine hava saldırıları düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Taiz'in güneyindeki Berdad Sabr bölgesinde yer alan Ankabe Vadisi'nde Husilere ait "BMP" tipi askeri aracın hedef alındığı aktarıldı.

Hükümete bağlı Amalika Güçleri ise El-Mudaribe cephesinde Husilere ait bir askeri aracı imha ettiklerini ve araçta bulunanların öldüğünü duyurdu, ancak ölü sayısına dair bilgi vermedi.

Orduya bağlı birlikler, Lahic Valiliğine bağlı El-Mekatıra cephesinde de Husilerle çatışma çıktığını açıkladı.

Husilere bağlı SABA haber ajansı ise Hudeyde vilayetine bağlı Bacil ilçesinde bir petrol istasyonuna düzenlenen hava saldırılarında 3 kişinin yaralandığını öne sürdü.

Kaynak: AA
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