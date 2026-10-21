Taiz'de hükümet güçleri Husilerin ilerleyişine karşı koyuyor, su krizi büyüyor - Son Dakika
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Taiz'de hükümet güçleri Husilerin ilerleyişine karşı koyuyor, su krizi büyüyor

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Taiz'de hükümet güçleri ile kente girmeye çalışan Husiler arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı kentte akaryakıt ve gıda sıkıntısı yaşanırken, tek su kaynağı Vadi ez-Zebab'ın Husilerin kontrolüne geçmesi içme suyu sorununu artırıyor.

Yemen'in kuşatma altındaki kenti Taiz'in farklı noktalarında, hükümet güçleri ile kuşatma altında tuttukları kente girmeye çalışan İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'de hükümet güçlerine yönelik karşı saldırı başlatan Husiler, ülkenin stratejik konumundaki Taiz kentinin çevresini ele geçirerek kenti kuşatma altına aldı.

2 milyondan fazla kişinin yaşadığı Taiz kentinde kuşatma nedeniyle insani trajedi derinleşiyor.

Kuşatma nedeniyle akaryakıt ve gıda sıkıntısı yaşanan kentin tek su kaynağı konumunda bulunan Vadi ez-Zebab'ın da Husilerin kontrolüne geçmesiyle kentte içme suyu bulma problemi de artıyor.

Kentin farklı bölgelerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle sokakların boş olduğu görülüyor.

AA, Taiz kentinde Husilere karşı koyan hükümet güçlerini görüntüledi.

Askeri kaynaklar, kente girmeye çalışan Husiler ile Gurab bölgesi, 30. Cadde ve diğer bazı noktalarda çatışmaların yaşandığını bildirdi.

Husilere bağlı askeri takviye güçlerin, Taiz ile Et-Turbe arasındaki yol üzerinde bulunan En-Nişme bölgesinde hava saldırısıyla hedef alındığını belirten kaynaklar, hükümet güçlerinin mevzilerini koruduğunu ve Husilerin ilerleme girişimlerine karşı koymayı sürdürdüğünü kaydetti.

Sahadan alınan bilgilere göre çatışmalar, bugün, 30. Cadde Kavşağı, Han Dağı çevresi ve 50. Cadde ile kentin batısındaki Medarat cephesinde yoğunlaştı.

Askeri kaynaklar, Husilerin kente yönelik bombardımanında sivillerin yaralandığını ancak devam eden çatışmalar nedeniyle yaralıların sayısının henüz kesin olarak belirlenemediğini aktardı.

Taiz kentine doğru ilerlemeye çalışan Husi güçlerinin hava saldırılarıyla hedef alındığını belirten kaynaklar, saldırılarda Husiler arasında can ve mal kayıpları yaşandığını bildirdi.

Taiz'de çatışmalar dün, El-Misrah ilçesindeki Sabır Dağı çevresi ile El-Akrud bölgelerinde yoğunlaşmıştı.

Kaynak: AA
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