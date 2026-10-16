Taiz Valisi Husilerin 15 gündür yolları kapatmasıyla hizmetlerin durduğunu bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Taiz Valisi Husilerin 15 gündür yolları kapatmasıyla hizmetlerin durduğunu bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taiz Valisi Nebil Şemsan, Husilerin 15 gündür yolları kapatması nedeniyle elektrik, su ve atık toplama hizmetlerinin durduğunu bildirdi. Kentte nüfus 4 milyona yaklaşırken ilaç kıtlığı nedeniyle hastaneler hizmet veremiyor, yardım kuruluşları da Taiz'e ulaşamıyor.

Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde, İran destekli Husilerin yolları kapatarak akaryakıt girişini engellemesi nedeniyle elektrik santrallerinin yanı sıra su şebekesi ve atık toplama çalışmalarının durduğu bildirildi.

Taiz Valisi Nebil Şemsan, yaptığı basın açıklamasında, "Husi milisleri, 15 günden beri tüm yolları kapatarak Taiz kentini kuşatmaya almış durumda." dedi.

Husilerin yıllardan beri sürdürdüğü saldırılardan kaçarak bölgeye göç etmek zorunda kalanlarla birlikte nüfusun 4 milyona yaklaştığını aktaran Şemsan, "Husilerin benzin ve dizelin girişini engellemesi sebebiyle Taiz'deki elektrik santralleri, su şebekesi ve atık toplama çalışmaları durdu. İlaç ve tıbbi malzeme kıtlığı nedeniyle kentteki hastaneler de hastalara gerekli hizmeti sağlayamıyor." bilgisini paylaştı.

Şemsan, Taiz kentine insani yardım kuruluşlarının da ulaşamadığını aktardı.

Taiz kentinde insani kriz derinleşiyor

Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Yemen genelinde çatışmaların, yerinden edilmelere ve salgın hastalıklara yol açtığına dikkati çekildi.

Özellikle ailelerin gıda, yakıt ve su konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığı Taiz'de insani krizin daha da kötüleştiğine vurgu yapılan açıklamada, bölgeye insani yardım ulaştırma çabalarına rağmen ihtiyaçların hızla arttığı ifade edildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinden Taiz vilayetine doğru saldırılar başlatarak Babulmendeb Boğazı'na ilerlemesiyle başlayan çatışmalar, dağlık bölgede yer alan Taiz vilayetinde şiddetlenerek devam ediyor.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıOrta DoğuGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
Nereden nereye Üniversite okumak için Türkiye’ye geldi, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Komşu NATO’dan acil destek istedi Türkiye’ye de üçlü ittifak teklifi Komşu NATO'dan acil destek istedi! Türkiye'ye de üçlü ittifak teklifi
19:46
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP’den istifa etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
19:35
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
19:07
Eşref Saral’a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
Eşref Saral'a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
17:31
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 20:23:48. #7.13#
SON DAKİKA: Taiz Valisi Husilerin 15 gündür yolları kapatmasıyla hizmetlerin durduğunu bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei