Tajani: ABD, İsrail'i Durdurmalı
Tajani: ABD, İsrail'i Durdurmalı

02.06.2026 19:38
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, ABD'nin İsrail'i durdurması gerektiğini belirtti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD'nin, İsrail'i durdurması gereken taraf olduğunu söyledi.

İtalya'da monarşiden cumhuriyete geçişinin 80. yıl dönümü dolayısıyla başkent Roma'daki Fori Imperiali Bulvarı'nda yapılan resmi geçit törenine katılan Tajani, buradan ayrılırken gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Tajani, İtalyan hükümetinin dünyada barış için üzerine düşeni yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak İtalyan hükümeti dünyadaki barışı tek başına sağlayamaz. Zaten bunu ne ABD ne de Çin başarabiliyor. İtalyan hükümeti bütün evrenin çaresi değildir. Özellikle İsrail'i durdurması gereken ABD'dir. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz."

Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu'ndaki aktivistlerin geçen ay hukuksuz şekilde alıkonulduktan sonra maruz kaldığı kötü muameleye dair İsrail'den resmi özür gelip gelmediği sorulan Tajani, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve Dışişleri Bakanı'nın (kötü muameleyi) kınaması çok açıktı. Bu bir özür sayılır, sonra da yazılı bir özür yayınlayıp yayınlamayacaklarını göreceğiz, ancak bana göre tutumları çok açık." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, İsrail, İtalya, Dünya

