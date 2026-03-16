Tajani'den Hürmüz Boğazı Açıklaması
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tajani'den Hürmüz Boğazı Açıklaması

16.03.2026 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, AB misyonlarının Hürmüz Boğazı'na genişletilmesine olumsuz yaklaşdı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz ve Somali açıklarındaki iki misyonunun Hürmüz Boğazı'nı kapsayacak şekilde genişletilecek nitelikte olmadığını düşündüğünü söyledi.

Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Tajani, toplantı öncesinde İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yönelik koalisyon talebine ilişkin Tajani, AB'nin, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik başlatılan "Aspides" misyonu ile 2008'de oluşturulan "Atalanta" deniz korsanlarıyla mücadele misyonuna atıf yaparak, "Aspides ve Atalanta misyonlarının güçlendirilmesi gerekiyor. Ancak bunların savunma ve korsanlıkla mücadele görevleri olduğu için yetki alanlarının Hürmüz Boğazı'na genişletilebilecek misyonlar olduğunu düşünmüyorum. Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini garanti etmek için çalışmanın doğru olduğu kanısındayım." dedi.

Aspides ve Atalanta misyonlarının Hürmüz Boğazı'na genişletilmesinin "karmaşık" bir konu olduğunu vurgulayan Tajani, Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik bir çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

Tajani, İran'a komşu ülkelerdeki üslerde ABD askerleriyle beraber bulunan İtalyan askerlerinin sayısının İran'ın misilleme saldırıları sebebiyle azaltıldığını ancak üslerdeki taahhütlerini yerine getirmek üzere buralarda kalmaya devam edeceklerini belirtti.

İtalya'nın Ukrayna'ya desteğini yineledi

Tajani, Dışişleri Bakan Yardımcısı Edmondo Cirielli'nin birkaç hafta önce Rusya'nın Roma Büyükelçisi Aleksey Paramanov ile görüştüğünün ortaya çıktığının ve muhalefetin buna sert tepki gösterdiğinin hatırlatılması üzerine, "Bu gereksiz bir polemik. Rusya ile diplomatik ilişkilerimizi kesmiş değiliz. Bakan Yardımcısı, İtalya'ya akredite büyükelçiyi kabul etti. Gizli yapılmadı. İtalya'nın pozisyonunu yineledi." diye konuştu.

Rus hidrokarbonlarının satın alınmasına yönelik ABD ve Avrupa içinden gelen açıklamalara dair görüşleri sorulan Tajani, şu yanıtı verdi:

"Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı, devam eden bombardımanları kınıyoruz. Savaş devam ettiği sürece, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar değiştirilemez. Çünkü bunlar barış masasına oturma konusunda ilerlemeyi sağlıyor. Barış sağlandıktan sonra ki size hatırlatmak isterim, Rusya ile savaş halinde değiliz, eskiden yaptığımız şeyleri yapmaya başlayabileceğiz."

Tajani, bu konudaki tutumlarını, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce görüştüğü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye de aktardığını kaydetti.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Savunma, İtalya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 16:08:14. #7.12#
SON DAKİKA: Tajani'den Hürmüz Boğazı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.