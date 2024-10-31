Tajani, Venezuelalı Muhalif Gonzalez ile Görüştü - Son Dakika
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Tajani, Venezuelalı Muhalif Gonzalez ile Görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Sakharov Ödülü sahibi Gonzalez ile insani ve siyasi durumu görüştü.

31.10.2024 23:16
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Venezuelalı muhalif lider Edmundo Gonzalez ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tajani'nin bugün Venezuelalı muhalif lider ve Avrupa Parlamentosunun (AP) her sene insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülü'nün bu yılki sahibi Gonzalez ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, Tajani'nin Sakharov Ödülü dolayısıyla Gonzalez'i tebrik ettiği ve İtalya'nın 28 Temmuz seçimlerinden sonraki "krizi" takip edeceğine dair güvence verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine de yer verilen Tajani, "Venezuela'da özgürlüğü boğmaya yönelik bir girişim var. İtalya, iradesini açıkça ifade eden Venezuela halkının yanında yer alıyor ve (Nicolas) Maduro rejiminin insan hakları ihlallerini, keyfi gözaltılarını ve siyasi baskılarını şiddetle kınıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Bakan, İtalyan Hükümeti'nin, G7 Dönem Başkanlığı kapsamında (son olarak New York'ta düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda kabul edilen bir bildiri ile) Venezuela halkının 28 Temmuz seçimlerinde ifade ettiği iradeye uygun, demokratik ve barışçıl bir geçişi kolaylaştırma taahhüdünü doğruladı." değerlendirmesi yer aldı.

Gonzalez, Roma'da 28 Ekim'de de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından kabul edilmişti.

Başbakanlıktan bu görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada da Meloni'nin, hükümetinin Venezuela'daki duruma, atfettiği önceliği ve demokratik bir süreci kolaylaştırmak için süregelen çabalara sağlanan desteğin altını çizdiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Başbakan Meloni ayrıca, başta siyasi muhaliflere yönelik olmak üzere insan hakları ihlallerine, keyfi gözaltılara ve temel özgürlüklere yönelik kısıtlamalara derhal son verilmesi çağrısını yineledi." ifadeleri kullanılmıştı.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tajani, Venezuelalı Muhalif Gonzalez ile Görüştü - Son Dakika

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