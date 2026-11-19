Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan Japon gazetecinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre, Takaiçi, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için bulunduğu Çin'in Şıncın kentinde Putin ile yaklaşık 30 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

Takaiçi, görüşmede, ekim ayında casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan Japon gazetecinin serbest bırakılmasını isterken, Rusya'nın, Japan Tobacco şirketinin ülkedeki varlıklarını devlet kontrolüne alma yönündeki tedbirlerini geri çekmesi çağrısında bulundu.

Eylül 2019'dan bu yana gerçekleşen ilk yüz yüze temas kapsamında liderlerin, farklı düzeylerde iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.