Take Off İstanbul 2025 için Ön Kayıt Süreci Başladı - Son Dakika
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Take Off İstanbul 2025 için Ön Kayıt Süreci Başladı

27.05.2025 14:35
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Take Off İstanbul 2025, girişimler için ön kayıt sürecini başlattı. Etkinlik 10-11 Aralık'ta.

Teknoloji ve girişimcilik etkinliği Take Off İstanbul 2025'e katılmak isteyen girişimler için ön kayıt süreci başladı.

Take Off açıklamasına göre, etkinlik bu yıl 10-11 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde 8. kez kapılarını açacak.

Her yıl dünya genelinden binlerce başvuru alan etkinlik, bu yıl da teknoloji girişimlerini yatırımcılarla, kamu ve özel sektör temsilcileriyle ve küresel teknoloji liderleriyle bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Etkinliğe katılmak isteyen girişimler için ön kayıt süreci başladı. Girişimler, haziran ayında açılacak olan girişim bileti satışlarında yüzde 60'a varan erken kayıt indirimi ve öncelikli erişim fırsatından yararlanabiliyor.

Take Off İstanbul'da girişimler, etkinlik boyunca stant açarak ürün ve çözümlerini potansiyel müşterilere, yatırımcılara ve kurumsal şirketlere birebir tanıtma imkanı elde ediyor. Büyüme aşamasındaki girişimler Ana Sahne'de, erken aşama girişimler ise Girişim Sahnesi'nde sunum yaparak yatırımcılar karşısında kendilerini tanıtıyor.

Öte yandan etkinlikte, yerli ve yabancı yatırımcılarla birebir görüşmeler, teknoloji ve inovasyon dünyasında öne çıkan lider isimlerle doğrudan temas kurma ve küresel medya kanallarında görünür olma gibi birçok fırsat sunuluyor.

Küresel girişim ekosistemini bir kez daha İstanbul'da buluşturacak

Take Off İstanbul 2025, 500'den fazla girişim ve 200'den fazla yatırımcının katılımıyla küresel girişim ekosistemini bir kez daha İstanbul'da buluşturmayı hedefliyor.

Yıl boyunca sürecek stratejik işbirliklerinin, yatırım görüşmelerinin ve değer üreten etkileşimlerin zemini olarak konumlanan Take Off İstanbul, kamu ve özel sektörün bir araya geldiği güçlü partner ağıyla bölgesel sınırları aşma ve İstanbul'un jeopolitik avantajını da kullanarak teknoloji ve girişim ekosistemine aynı çatı altında buluşma imkanı sunuyor.

2024 yılında Take Off İstanbul, 65 sponsor ve partnerinin desteğiyle bugüne kadarki en kapsamlı buluşmasını gerçekleştirmişti. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, 15 bini aşkın ziyaretçiyi, 23 ülkeden 250 teknoloji girişimini ve 25 ülkeden 125 uluslararası yatırımcıyı bir araya getirmişti.

Etkinlik süresince, toplam 1,5 milyar dolardan fazla fon yöneten ulusal ve uluslararası yatırımcılarla birebir görüşmeler gerçekleştirilmişti. Bu görüşmeler sonucunda 4 girişim, toplam 1 milyon dolarlık yatırım almıştı.

Düzenlenen panellerde yapay zeka, dijital dönüşüm ve ileri teknoloji konularının ele alındığı etkinlikte, Meta, SpaceX, Samsung ve Axiom Space gibi küresel teknoloji şirketlerinin temsilcileri de yer almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Take Off İstanbul 2025 için Ön Kayıt Süreci Başladı - Son Dakika

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