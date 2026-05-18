Takı Sanatının 12,000 Yıllık Öyküsü Sergisi Açıldı

18.05.2026 16:10
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 18 Mayıs'a özel sergiyle 550 tarihi takıyı sergiliyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla düzenlenen "Elde Vefa Gözde Zarafet: Takı Sanatının 12000 Yıllık Öyküsü" adlı takı sergisi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ankara Etnografya Müzesi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, serginin, bu yıl teması "Müzeler Bölünmüş Bir Dünyayı Birleştiriyor" olarak belirlenen 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü kapsamında açıldığını söyledi.

Sergide, Epipaleolitik Dönem'den Osmanlı'nın sonuna kadar uzanan sürece ait 550 takının yer aldığını belirten Yazgı, bu eserlerin 276'sının ise ilk kez ziyaretçiyle buluştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanındaki 60 müzemizden titizlikle bir araya getirilen bu nadide parçalar, sadece estetik bir zenginlik sunmuyor, farklı medeniyetlerin karşılıklı etkileşimle nasıl geliştiğini ortaya koyuyor. Takılar, insanlık tarihinin en eski ifade biçimleridir. Bir yüzük, kolye ya da mühür kimi zaman bir inancı, kimi zaman bir statüyü, kimi zaman da aidiyeti temsil eder. Bu nedenle onlar yalnızca birer süs eşyası değil, toplumların kültürel kodlarını taşıyan canlı tarihi belgelerdir."

Yazgı, müzeleri yaşayan sosyal alanlara dönüştürmek adına, geçici sergilere ve uluslararası eser paylaşımlarına büyük önem verdiklerini dile getirerek, 2002'den bu yana Bakanlığa bağlı müzelerde gerçekleştirilen sergi sayısının 667'ye ulaştığını belirtti.

Bakanlık olarak son çeyrek yüzyılda müzecilikte devrim niteliğinde adımlar attıklarını vurgulayan Yazgı, şu ifadeleri kullandı:

"Birçok müzeyi yeniden inşa ettik, yeniledik, müzesi olmayan illerimizi müzelere kavuşturduk. Bu süreçte özel müzelerimizin katkısını da çok önemsiyoruz. Bakanlık olarak desteklediğimiz özel müze sayımızın bugün 453'e ulaşmış olması, kültür hayatımız adına gurur vericidir. Bu kararlı çabaların sonucunda hem devlet hem de özel müzelerimiz Avrupa Konseyi Müze Ödülü ve Avrupa Yılın Müzesi Ödülü gibi uluslararası arenadaki en saygın ödüllere layık görüldü. İnanıyorum ki müzelerimiz, önümüzdeki yıllarda da yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecektir."

Açılış konuşmasının ardından kurdele kesimiyle ziyarete açılan sergi, 1 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

