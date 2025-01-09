SÜRÜCÜ YAKALANDI
Konya'nın Ereğli ilçesinde takla atan otomobilini terk eden sürücü Süleyman Öztürk, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlenen Öztürk, ifadesinin ardından serbest kaldı. Öztürk'ten alkol testi yapılması için kan örneği alındığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Takla atan otomobilin sürücüsü yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?