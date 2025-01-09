Takla atan otomobilin sürücüsü yakalandı

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SÜRÜCÜ YAKALANDI

Konya'nın Ereğli ilçesinde takla atan otomobilini terk eden sürücü Süleyman Öztürk, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlenen Öztürk, ifadesinin ardından serbest kaldı. Öztürk'ten alkol testi yapılması için kan örneği alındığı belirtildi.