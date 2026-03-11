Taksi Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde taksinin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Gaziler Caddesi'nde bir kişinin yolun ortasında hareketsiz halde yattığını görenler durumu polise bildirdi.
İncelemelerde kimliğinin Halil Çakmak (56) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, F.F'nin (55) kullandığı 35 T 5682 plakalı taksinin Çakmak'a çarptıktan sonra uzaklaştığını tespit etti.
F.F, saklandığı adreste yakalandı.
