Taksi Şoförleri Darbe Nedeniyle Tutuklandı - Son Dakika
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Taksi Şoförleri Darbe Nedeniyle Tutuklandı

Ankara'da 4 taksi şoförü, uygulama ile çağırdıkları sürücüyü darbettiği için tutuklandı.

31.01.2025 16:49
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Ankara'da uygulama üzerinden çağırdıkları araç sürücüsünü darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 taksi şoförü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, önceki gün uygulama aracılığıyla çağırdıkları aracın sürücüsü A.Ö'yü darbedip, o anları video kaydına aldıkları belirlenen taksi şoförleri A.A, M.A, Ö.B.A. ve U.C.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılar, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince "yağmaya teşebbüs", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "birden fazla kişiyle birlikte tehdit" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA

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