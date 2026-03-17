Taksi Şoförü Öldürüldü: Müebbet İstemli İddianame
Taksi Şoförü Öldürüldü: Müebbet İstemli İddianame

17.03.2026 10:19
İzmir'de taksi şoförü Deniz Örer'in öldürülmesiyle ilgili Doğuş Meşe'ye müebbet ceza isteniyor.

İzmir'in Konak ilçesinde, taksi şoförü Deniz Örer'i tabancayla öldüren Doğuş Meşe hakkında "kasten öldürme", "gece vakti silahla yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından müebbet ile 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Meşe'nin, Basmane bölgesinde tekstil üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde işçi olarak çalıştığı belirtildi.

Şüphelinin, olayda kullandığı tabancayı yaklaşık 1 ay önce aldığı ve iş yerine yakın bir alanda bulunan trafo yakınına sakladığı aktarılan iddianamede, şüphelinin işe gidip gelirken toplu taşıma kullandığı ifade edildi.

İddianamede, şüphelinin 9 Mart'ta, tabancayı yanına alarak evine götürmek istediği, bu nedenle toplu taşıma kullanmaktan kaçınarak taksiyle gitmeye karar verdiği kaydedildi.

Doğuş Meşe'nin Gaziosmanpaşa Caddesi'nde saat 22.00 gibi maktul Örer'in kullandığı taksiye binerek Karşıyaka'ya gitmek istediğini söylediği belirtilen iddianamede, şüphelinin önce valizini alacağını dile getirerek tabancasını sakladığı yaklaşık 50 metre mesafedeki sokağa gitmek istediği aktarıldı.

İddianamede, şüphelinin yönlendirmesiyle olayın yaşandığı 1307 Sokak'a geçildiği, Meşe'nin burada Örer'e taksiden inerek valizini alıp geleceğini söylediği belirtildi.

Doğuş Meşe'nin sakladığı yerden silahını aldıktan sonra yeniden taksinin yanına geldiği anlatılan iddianamede, şüphelinin, maktulün kafa bölgesini hedef almak suretiyle ateş ettiği bildirildi.

Örer'in olay yerinde yaşamını yitirdiği aktarılan iddianamede, Doğuş Meşe'nin cesedi araçtan sokağa bırakıp taksiyi de gasbederek olay yerinden ayrıldığı ifade edildi.

Şüphelinin, maktulün kendisine küfretmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini iddia etmesinin "suçunu hafifletmeye yönelik" olduğu ifade edilen iddianamede, Deniz Örer'in küfretmesini gerektirecek bir durumun olmadığı aktarıldı.

İddianamede, Doğuş Meşe'nin gasbettiği taksiye F.A'yı alarak araç içerisinde birlikte uyuşturucu kullandığı kaydedildi.

Şüpheli Doğuş Meşe hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "gece vakti silahla yağma" suçundan 15 yıla, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine sunuldu.

Olay

Konak ilçesinde 9 Mart'ta, taksi şoförü Deniz Örer (52), aracına aldığı Doğuş Meşe (24) tarafından tabancayla öldürülmüştü. Örer'i araçtan sokağa bıraktıktan sonra taksiyi gasbeden Meşe, polis ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
