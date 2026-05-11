Taksi Şoförü Silahı Alarak Kurtuldu

11.05.2026 17:51
Taksi şoförü, şüphelinin silahına müdahale ederek hem kendini hem de polisleri kurtardı.

Taksi şoförü Ramazan Yıldırım, yaşananları anlattı. Ramazan Yıldırım, taksi talebi üzerine adrese gittiğini belirterek, "İhbar üzerine adrese polis yönlendirilmiş. Tam o sırada şahıs arabaya binerken polisler yetişti ve polisler silah çekince kendisi de silah çekti. Yanındaki bayanı siper etti. Tam o anda ben kaçacaktım, silahı bana doğrulttu, aracın içine binip 'Gaziantep'e doğru hareket et' dedi ben mecbur kaldım. Polisler peşimize düştü. Yolun 5'inci kilometresinde polislere ateş açtı, 13'üncü kilometrede yine ateş etti. Yavuzeli ilçesi uygulama noktasında yine polislere ateş açtı, durma dedi. Daha birçok uygulama noktasında polislere ateş açıp trafik ışıklarında beni durdurmadan direkt geçirdi. En son Gaziantep'te Galericiler Sitesi'nde polisler yolu kesmişti, hareket edecek durum kalmadı" dedi.

'YİNE OLSA YİNE YAPARDIM'

Yol boyunca şüpheliyi ikna etmeye çalıştığını anlatan Yıldırım, "Polislere direkt ateş etmeye başlamıştı, ben mecbur kaldım müdahale etmek zorunda kaldım. Silaha iki elimle sarıldım. Polise değmesini engelledim. Silahı tekrar içeriye çekince müdahale edip, silahı elinden aldım. Kendisi ile baya mücadele ettim ve silahı dışarı attım. Ben çıkınca da polis kendisini aldı. Mücadele sırasında elim paramparça oldu. Elimde 7 dikiş var. Şükürler olsun benim gibi cesaretli bir taksiciye denk geldi. Kimsenin burnu kanamadan olay bitti. Şahsın madde kullandığını söylüyorlar. Arabaya bindiğinde de yanında alkol vardı ve araç içinde içtiler. Müdahale etmemiş olsaydım ya bana ya kendisine ya da polislere bir zarar görecekti. Yine olsa yine yapardım. Çok ikna etmeye çalıştım. Buradan 65 kilometre Gaziantep'e varana kadar yalvardım. Çocuklarım var ben sana yardımcı olurum silahı bırak, teslim ol diye. Beni dinlemedi. 'Ben ölürsem birilerini de öldüreceğim' dedi. Normalde saygılı bir çocuktu tanıyoruz, bu duruma nasıl geldi bilmiyorum. Hiç korkmadım ama Gaziantep'e varana kadar kafamdan planlar yaptım" diye konuştu. Öte yandan Semih Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
