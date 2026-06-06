Taksi Şoförüne Büyük Ceza - Son Dakika
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Taksi Şoförüne Büyük Ceza

Taksi Şoförüne Büyük Ceza
06.06.2026 16:25
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ABD'li yayıncıdan fazla ücret alan taksi şoförüne 141 bin 500 lira ceza verildi, tutuklandı.

Doğan Can CESUR/ KARAKÖY'de Travis Scott'ın etkinliğinden çıktıktan sonra taksisine binen ABD'li sanal medya yayıncısı Auger'den 136 dolar (yaklaşık 6 bin 264 lira) alan taksi şoförü H.A.'ya (43) 141 bin 500 lira ceza uygulandı. Taksi sürücü kartı iptal edilerek aracı trafikten men edilen H.A., 'dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olayla ilgili olarak mağdur vatandaşımızın fazla tahsil edilen ücretinin iadesi odamız koordinesinde sağlanmıştır" denildi. Yayıncı Auger ise, "Taksi olayı için tam iade aldım. Bunun etrafındaki herkesin desteğini takdir ediyorum" dedi.

Beyoğlu Karaköy'de bir eğlence mekanında dün Travis Scott'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin ardından Taksim'de konaklayacağı otele gitmek üzere taksiye binen ABD'li sanal medya yayıncısı Auger, yolculuğunu canlı yayınladı. Görüntülerde araca binmeden önce fiyat konusunda taksi şoförüyle anlaştığı anlar yer alan Auger, indikten sonra kartından fazla ücret çekildiğini fark etti. 136 dolar (yaklaşık 6 bin 264 lira) ücret alındığını iddia eden yayıncının paylaşımı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

141 BİN 500 LİRA CEZA

Yayıncı Auger'i Tersane Caddesi'nden alarak Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki otele götüren taksi şoförünün H.A. olduğu tespit edildi. H.A., kullandığı taksiyle birlikte yakalanarak hakkında işlem yapıldı. Taksi şoförüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak', 'yer işaretlerine uymamak' ve 'emniyet kemeri kullanmamak' maddeleri kapsamında toplam 141 bin 500 lira ceza yazıldı.

TAKCİ ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Taksi sürücü kartı iptal edilerek aracı trafikten men edilen H.A.'nın, 'Dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FAZLA ALINAN PARA TURİSTE İADE EDİLDİ

Diğer yandan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayla ilgili olarak mağdur vatandaşımızın fazla tahsil edilen ücretinin iadesi odamız koordinesinde sağlanmıştır. Yaşanan mağduriyet nedeniyle bir kez daha üzüntülerimizi ifade ediyor, başta ülkemizi ziyaret eden misafirlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın memnuniyetinin bizim için büyük önem taşıdığını vurgulamak istiyoruz. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak, Başkanımız İsmet Dalcı'nın liderliğinde müşteri memnuniyetini artırmak, hizmet kalitesini yükseltmek ve İstanbul taksiciliğinin itibarını korumak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kurallarımıza ve meslek ahlakına aykırı davranışlara karşı gerekli işlemler tavizsiz şekilde uygulanmakta; hem vatandaşlarımızın hem de ülkemize gelen misafirlerimizin güvenli, konforlu ve adil ulaşım hizmeti alabilmesi için denetim ve takip faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Mağduriyetin giderilmesine ilişkin teşekkür mesajı paylaşan Sayın Auger'e nazik yaklaşımı için teşekkür ediyor, tüm yolcularımıza güvenli yolculuklar diliyoruz" denildi.

"HERKESİN DESTEĞİNİ TAKDİR EDİYORUM"

Yayıncı Auger ise sosyal medya hesabından, "Teşekkür ederim, taksi olayı için tam iade aldım. Bunun etrafındaki herkesin desteğini takdir ediyorum ve ciddiye alındığına sevindim" sözlerini kullandı.

Kaynak: DHA

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