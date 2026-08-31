Taksici Aileyi Darbetti

İstanbul'da kısa mesafe nedeniyle tartıştığı aynı aileden 3 kişiyi darbettiği ileri sürülen taksici ile arkadaşı gözaltına alındı.

İddiaya göre, şehir dışından otobüsle Büyük İstanbul Otogarı'na gelen M.S.K, eşi B.K. ve oğulları Z.K, Esenler'e gitmek için taksi tutmak istedi.

Aile ile taksici arasında kısa mesafe nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.S.K, eşi B.K. ve oğulları Z.K. darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taksi şoförü R.S. ile olaya karışan arkadaşını gözaltına aldı.