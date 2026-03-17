Taksici Cinayetinde İddianame Hazır

İZMİR'de, taksici Deniz Örer'i (52) öldüren Doğuş Meşe hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Gece vakti silahla yağma'dan 15 yıl, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Örer'in öldürülme anının araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde araçtan inen Meşe'nin sessizce yaklaşıp bir anda Örer'e ateş etmesi yer alıyor.

Olay, 9 Mart'ta saat 23.30 sıralarında, Hurşidiye Mahallesi 1308 Sokak'ta meydana geldi. Doğuş Meşe, evli ve 1 çocuk babası Deniz Örer'in kullandığı 35 T 7058 plakalı taksiye müşteri olarak bindi. İddiaya göre, bir süre sonra ücret nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Doğuş Meşe, Örer'i tabancayla öldürüp, cesedini araçtan attıktan sonra taksiyle kaçtı. Bir süre sonra araçtan inerek yaya olarak kaçmayı sürdüren Meşe, polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti tabancayla yakalandı. Deniz Örer bir gün sonra İzmir'de meslektaşlarının yoğun katılımıyla toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Doğuş Meşe, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

AYNI DURAKTA 2'NCİ ACI

Taksi şoförü Deniz Örer'in, 31 Ocak 2024'te Gaziemir ilçesinde aracına müşteri olarak aldığı Delil Aysal (21) tarafından vurularak öldürülen Oğuz Erge (44) ile aynı durakta çalıştığı belirtildi. Kahramanlar Taksi Durağı esnafı, bir meslektaşlarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Örer'in oğlunun Bucaspor'da futbol oynadığı belirtildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Deniz Örer'in yaşamını yitirdiği olayın taksinin araç içi kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerden, araca binen Doğuş Meşe'nin, valizinin bulunduğunu söyleyip taksiyi olayın olduğu sokağa yönlendirdiği belirlendi. Meşe'nin eski çalıştığı tekstil atölyesinden valizini aldığı, ardından Karşıyaka ilçesine gideceğini belirterek Örer'e taksimetrenin ne kadar tutacağını sorması araç kamerasına yandı. Örer'in 700 TL tutabileceğini söylemesi üzerine '1000 lirayı geçmez değil mi?' diye soran Meşe'nin, sürücü tarafından sessizce yaklaşıp tek el ateş ettiği ardından da cesedi araçtan attığı da görüntüde yer aldı. Gasbettiği taksiye bir kadın arkadaşını alarak bir süre gezen Meşe'nin, öldürdüğü taksici Örer'in çantasındaki paraları da aldığı hatta bir bölümünü yanındaki kadın arkadaşına verdiği de araç içi kamerasına yansıdı.

İSTENİLEN CEZA BELLİ OLDU

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Örer'i öldüren Doğuş Meşe hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Meşe için 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Gece vakti silahla yağma' suçundan 15 yıla kadar, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüphelinin, Örer'i, kendisine küfretmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini iddia etmesinin 'suçunu hafifletmeye yönelik' olduğu kaydedildi. Örer'in küfretmesini gerektirecek bir durumun olmadığı da iddianamede ayrıca vurgulandı.

Haber : Kadir ÖZEN/ İZMİR, DHA)