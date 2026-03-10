Taksici Ücret Tartışmasında Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taksici Ücret Tartışmasında Öldürüldü

10.03.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de ücret tartışması sonucu taksi şoförü vurularak öldürüldü, zanlı yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde ücret meselesi nedeniyle tartıştığı taksi şoförünü tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, taksi şoförü Deniz Örer (52) ile yolcu D.M. (24) arasında Konak'ta taksi ücreti nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.M. yanındaki tabancayla Örer'e ateş ederek yaraladı.

Şüpheli, daha sonra yaraladığı şoförün taksisiyle bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Taksi şoförü Örer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Aracı bir sokağa bırakıp kaçmaya devam eden cinayet zanlısı ise polis ekiplerince suç aleti tabancayla yakalandı.

Durak arkadaşları Örer'i anlattı

Örer'in çalıştığı Kahramanlar Taksi Durağı'ndaki mesai arkadaşları olayın üzüntüsünü yaşıyor.

Taksi şoförü Saruhan Özdenler, gazetecilere, Örer'in durakta sevilen bir insan olduğunu söyledi.

Özdenler, taksicilerin öldürülmesine tepki göstererek, "Zannedersem müşteri ile arasında bir anlaşmazlık oluyor. Adam da çıkartıyor başından vuruyor. Arabaya da ateş ediyor. Deniz kardeşimizi arabadan indiriyor. O halde cesedini yere atıyor ve arabayı alıp kaçıyor." ifadelerini kullandı.

Örer ile 5 yıldır aynı durakta çalıştıklarını anlatan Özdenler, şöyle devam etti:

"Çok sessiz, sakin bir çocuktu. Oğlu Berke de Bucaspor 1928'de futbolcu. İyi transfer teklifleri de alıyormuş çocuğu. Hep anlatırdı. Hatta daha dün akşam hastanede tahlilleri vardı ama bu olay oldu. Hepimiz yıkıldık. Herkesin başına geliyor. Bu işin de kaderi bu. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Yolcuyu nereden aldığını bilmiyoruz ama gittiği yeri biliyoruz sadece. Basmane semtinin üst taraflarında bir yere gidiyor."

Taksici Sinan Efe de Deniz Örer'in iyi bir insan olduğunu ve bir süre sonra taksiciliği bırakmak istediğini söylediğini belirtti.

Örer'in oğlu için çalıştığını ifade eden Efe, "Başımız sağ olsun. Oğlu Bucaspor 1928'in altyapısında oynuyordu. Üzülüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksici Ücret Tartışmasında Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Mourinho derbide fena kızardı İşte onu delirten kelime Mourinho derbide fena kızardı! İşte onu delirten kelime
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı

11:03
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
10:48
Bahçeli’nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:34
İsrail ordusu, Hizbullah’a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
10:28
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı Avukatlardan yumruklu protesto
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto
10:07
MSB: Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 11:23:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Taksici Ücret Tartışmasında Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.