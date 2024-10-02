Taksici ve Yolcu Arasında Ücret Tartışması - Son Dakika
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Taksici ve Yolcu Arasında Ücret Tartışması

Taksici ve Yolcu Arasında Ücret Tartışması

Şişli'de taksi şoförü ve kadın yolcu arasındaki ücret tartışması vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

02.10.2024 12:05
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Doğan Can CESUR/ İSTANBUL, -ŞİŞLİ'de taksi şoförü ve kadın yolcu arasında ücret tartışması çıktı. Taksici ve kadın yolcunun tartışması vatandaşların müdahalesi sonucu tartışma son buldu. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, önceki ay Kurtuluş'ta yaşandı. İddiaya göre kadın yolcuyu aracına alan taksi şoförü adrese gelerek yolculuğu sonlandırdı ancak müşterisi ücreti ödemeden taksiden indi. Bunu üzerine taksi şoförü ve yolcu arasında tartışma başladı. Taksi Şoförünün defalarca "paramı ver" sözlerine karşı "götürmedin ki" sözleriyle ücreti ödemeyen kadın arasındaki tartışmanın kavgaya dönmesini çevredeki vatandaşların müdahalesi önledi. Yaşananları başka bir aracın sürücüsü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: DHA

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