Taksici Yaşar Yanıkyürek\'i öldüren şüpheli tutuklandı

GAYE ŞEYMA CAN
Taksici Yaşar Yanıkyürek'i öldüren yabancı uyruklu şüpheli "canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçlarından tutuklandı.
60 yaşındaki Taksici Yaşar Yanıkyürek dün 17.00 sıralarında aracına Taksim'den yolcu olarak binen bir kişi tarafından Sarıyer Tarabya'da bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerinin arından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İranlı olduğu öğrenilen şüpheli, savcılığa verdiği ifadenin ardından 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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