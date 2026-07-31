Taksiciler Arasında Tartışma! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taksiciler Arasında Tartışma!

Taksiciler Arasında Tartışma!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde iki taksici yolcu alma konusunda tartıştı, cep telefonuyla kayda alındı.

BEYLİKDÜZÜ'nde iki taksi şoförü arasında yolcu alma konusunda tartışma başladı. Taksicilerden biri diğerine 'Yolcu alamazsın' diyerek çıkışırken, diğer taksici ise kavga anlarını cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Taksicilerden biri 'Biz buradan ne almayacakmışız' diye sorarken diğeri ise 'Bir dakika ben de çekiyorum' diyerek tartışma anlarını cep telefonuyla kaydetti. İki taksicinin tartışma sırasında birbirlerini kaydettiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, tartışma bir vatandaşın araya girmesiyle son buldu.

Olay dün akşam saatlerinde Beylikdüzü'nde meydana geldi. İddiaya göre müşteri almak için durakta bekleyen bir taksi şoförü, başka bir taksi şoförüne 'Buradan yolcu alamazsın' diyerek sert çıktı. İkili arasında kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında taksiciler cep telefonu kamerasıyla tartışmayı ve birbirlerini kayda almaya başladı.

'BİR DAKİKA BEN DE ÇEKİYORUM'

Kavga sırasında taksicilerden biri 'Biz buradan ne almayacakmışız' diye sorarken, diğeri ise 'Bir dakika ben de çekiyorum' diyerek kayda girdi. Çekime ilk başlayan taksici 'Şimdi ben buradan yolcu alamayacak mıyım' diye sordu. Kayıt devam ederken diğer taksici ise 'Bizim arkadaşlar buradayken zor alırsın' yanıtını verdi. Yolcu almak için duran şoför 'Neden alamıyormuşum' diye sert çıkarken diğer taksi şoförü ise 'Burası durak' yanıtını verdi. Kayıt sırasında sürücüler arasındaki gerginlik bir süreliğine düşerken yaşanan diyalog gülümsetti.

'ZORBALIK MI YAPACAKSIN'

Taksi şoförü "Zorbalık mı yapacaksın sen.Neden yolcu alamayacakmışım. Ben taksici değil miyim' diyerek tepki gösteren taksi şoförü diğer sürücüden 'Zorbalık yapmıyoruz.Bize de aldırmıyorlar." yanıtını aldı. İki taksici arasında çıkan tartışma bir vatandaşın araya girmesiyle son buldu.

Kaynak: DHA

Beylikdüzü, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksiciler Arasında Tartışma! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti Evin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Lahor’da bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı Lahor'da bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı
Görüntüler infial yaratmıştı Tekmelenen adam sessizliğini bozdu Görüntüler infial yaratmıştı! Tekmelenen adam sessizliğini bozdu
Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet
Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler

10:41
Gözaltındaki Cem Küçük’le çarpıcı detaylar “Büyük isimlerle“ korkutmuş
Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! "Büyük isimlerle" korkutmuş
10:08
Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü Her saniyesi kan donduruyor
Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü! Her saniyesi kan donduruyor
09:54
Görüntü Maalesef Türkiye’den Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
09:30
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
09:21
Bugün son gün Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
08:56
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 11:02:35. #7.12#
SON DAKİKA: Taksiciler Arasında Tartışma! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.