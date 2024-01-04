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Taksiden oyuncak ayının içinden uyuşturucu çıktı, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Taksiden oyuncak ayının içinden uyuşturucu çıktı, şüpheli tutuklandı

Adana'da polis tarafından durdurulan bir takside, Suriye uyruklu bir müşterinin yanındaki oyuncak ayının içinden 1825 uyuşturucu hap çıktı. Şüpheli, oyuncak ayının içinde uyuşturucu olduğunu bilmediğini söyleyerek tutuklandı.

Taksiden oyuncak ayının içinden uyuşturucu çıktı, şüpheli tutuklandı
04.01.2024 - 10:01,
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ADANA'da polisin takiple durdurduğu takside, Suriye uyruklu müşteri Mahmud Yasin E.'nin (28) yanındaki oyuncak ayının içinden 1825 uyuşturucu hap çıktı. İfadesinde, "Oyuncağı, ismini hatırlamadığım bir arkadaşım emanet olarak verdi. Geri alacaktı. İçinde uyuşturucu olduğundan haberim yoktu" diyen Mahmud Yasin E., tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı. Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda takibe alınan taksi, polis ekiplerince durduruldu. Araçta arama yapan ekipler, Suriye uyruklu müşteri Mahmud Yasin E.'nin yanındaki oyuncak ayının sert olmasından şüphelendi. Oyuncağın içini açan polis, poşetlenmiş halde 1825 uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheli Mahmud Yasin E., gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen Mahmud Yasin E. ifadesinde, "Oyuncağı, ismini hatırlamadığım bir arkadaşım emanet olarak verdi. Geri alacaktı. İçinde uyuşturucu olduğundan haberim yoktu" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmud Yasin E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Suriye, Adliye, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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