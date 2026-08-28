Taksim Camisi\'nde Şehitler İçin Hatim ve Mevlit Programı

Taksim Camisi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehitler için hatim ve mevlit programı düzenlendi.

Cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, hatim duası yapıldı.

Şehitler için mevlitin de okutulduğu programa, vatandaşların yanı sıra askeri personel ve emniyet mensupları katıldı.

Programın ardından cemaat cuma namazını kıldı.