Taksim\'de 1 Mayıs İçin Güvenlik Önlemleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Taksim ve çevresinde bariyerlerle güvenlik önlemleri uygulanmaya başlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yarın kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda herhangi bir sorun yaşanmaması için bir dizi önlem alıyor.

Bu kapsamda bölgeye getirilerek işçiler tarafından birbirine bağlanan demir bariyerler, Taksim Meydanı çevresine yerleştirildi.

Ayrıca Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafının da demir bariyerlerle kapatıldığı görüldü.