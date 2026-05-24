Taksim'de Cep Telefonu Hırsızlığı

24.05.2026 13:09
Taksim'de alkollü bir kişiye yardım bahanesiyle cep telefonunu çalan B.A. tutuklandı.

TAKSİM Meydanı'nda alkollü olduğu değerlendirilen bir kişiye yardım etme bahanesiyle yaklaşan B.A., bir süre yanında yürüdüğü kişinin cep telefonunu mont cebinden çaldı. Olayı fark eden Beyoğlu Güven Timleri, şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinde çalıntı telefonla uyuşturucu hap bulunan şüpheli tutuklandı.

Olay, 13 Nisan Pazartesi günü Beyoğlu Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri meydanda durumundan şüphelendikleri B.A.'yı takibe aldı. Çalışmalar sırasında şüphelinin, alkollü olduğu değerlendirilen bir kişiye yardım etme bahanesiyle yaklaştığı ve bir süre yanında yürüdüğü tespit edildi.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Ekiplerin takibi sırasında B.A.'nın, mağdurun mont cebinde bulunan cep telefonunu alarak uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Bunun üzerine harekete geçen Beyoğlu Güven Timleri, şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

ÜZERİNDE UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada çalındığı belirlenen cep telefonu ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

