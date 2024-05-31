Taksim'deki Metro İstasyonları Kapatıldı - Son Dakika
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Taksim'deki Metro İstasyonları Kapatıldı

Taksim\'deki Metro İstasyonları Kapatıldı

İstanbul Valiliği'nin kararıyla Metro İstanbul, Taksim'deki metro istasyonlarını kapatma kararı aldı. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, ikinci bir duyuruya kadar Taksim ve Şişhane istasyonlarında işletmeye kapalı olacak.

31.05.2024 17:41
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Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla Taksim'deki metro istasyonlarının 15: 00 itibarıyla kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamada "İstanbul Valiliği aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim- Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

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