Taksim Metro İstasyonu Kapalı - Son Dakika
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Taksim Metro İstasyonu Kapalı

Taksim Metro İstasyonu Kapalı
20.06.2026 22:51
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M2 Metro hattı Taksim İstasyonu ve F1 Füniküler Hattı, 21 Haziran'dan itibaren kapalı olacak.

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, 21 Haziran Pazar günü saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatılacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda bazı metro ve füniküler hatlarında geçici düzenlemeye gidildiği bildirildi.

Açıklamada, "21 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır. M2 hattımızın Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş-çıkışları yolcu kullanımına kapalı olacaktır" denildi.

Metro İstanbul, trenlerin Taksim İstasyonu'nda durmaksızın seferlerine devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 21 Haziran, 3. Sayfa, İstanbul, Taksim, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim Metro İstasyonu Kapalı - Son Dakika

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