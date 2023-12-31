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Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na Yılbaşı Hazırlıkları - Son Dakika
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Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na Yılbaşı Hazırlıkları

Beyoğlu'nda yılbaşı hazırlıkları kapsamında Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na demir bariyerler yerleştirildi. İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklara da demir bariyer konuldu. Polis ekipleri Gezi Parkı girişinde beklerken, turistler meydan ve sokaklardaki süslemelerin önünde fotoğraf çektirdi.

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı\'na Yılbaşı Hazırlıkları
31.12.2023 - 12:07,
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Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEYOĞLU'nda yılbaşı hazırlıkları kapsamında Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na demir bariyerler yerleştirildi.

Beyoğlu'nda yılbaşı hazırlıkları kapsamında Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na demir bariyerler yerleştirildi. İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklara da demir bariyer konuldu. Diğer yandan polis ekipleri Gezi Parkı girişinde bekleyişini sürdürüyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne gelen turistler ise, meydan ve sokaklardaki süslemelerin önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na Yılbaşı Hazırlıkları - Son Dakika
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