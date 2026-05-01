Taksim\'de kapanan yollar nedeniyle turistler valizleriyle yürüdü

İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında aldığı kararla Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı servisine binmek isteyen turistler, yağmur altında valizleriyle duraklara yürüdü. Bazıları da taksilere binerek gitti.
Caddeye çıkan tüm sokakların girişleri demir bariyerlerle kapatılırken, polis ekipleri belirlenen kontrol noktalarda bekleyişini sürdürüyor.
