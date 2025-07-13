Taksinin Arkasında Patenle Tehlikeli Yolculuk

ŞİŞLİ'de seyir halinde olan taksinin arkasına tutunarak ilerleyen patenli genç, tehlikeye davetiye çıkardı. Patenli genç trafikte hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.15 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Patenli bir genç seyir halindeki taksinin arkasına tutunarak uzun süre yolculuk yaptı. Kendi güvenliğini tehlikeye atan genç, aynı zamanda trafikteki diğer sürücüler için de risk oluşturdu. Genç, orta şeritte ilerleyen taksinin arkasına tutunarak yolculuğunu sürdürürken, tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.