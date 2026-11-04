Talarico, Texas Senato yarışını kazanıp eyaleti 1988'den beri ilk kez maviye çevirdi

ABD Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin kalesi olarak bilinen Texas eyaletindeki Senato yarışını Demokratların adayı James Talarico kazandı.

Talarico, rakibi Ken Paxton'ı geride bırakarak 1988'deen bu yana ilk defa Texas'ın Senato renklerini maviye boyadı ve önemli bir zafere imza attı.

Eyalet genelinde oyların yüzde 59,1'i Talarico'ya giderken, Paxton'ın aldığı oy oranı ise yüzde 39,3'te kaldı.

Talarico, seçim kampanyasında günlük yaşam maliyetlerini düşürmeye ve eyalet başsavcısı olan Paxton'a yöneltilen yolsuzluk iddialarını yeniden gündeme getirmeye odaklanmıştı.

Başkan Donald Trump'ın desteğini alan Paxton ise kampanya süresince, Talarico'nun sosyal konulardaki ilerici duruşunun Teksas'ın değerleriyle örtüşmediğini savunmuştu.

Öte yandan, Ohio eyaletindeki Demokrat aday Amy Acton da Cumhuriyetçi rakibi Vivek Ramaswamy'e karşı yarışı kazandı.

Kansas'ta ise yine Demokrat aday Cindy Holcher Cumhuriyetçi rakibi Ty Masterson'a karşı oyların yüzde 51'ini almayı başardı.

Böylece ABD Senato'sunda Cumhuriyetçi Parti'den Demokratlara geçen eyalet sayısı 5'e yükseldi.