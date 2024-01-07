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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 100 Ağartan Proje'leri ikiye katladıklarını açıkladı - Son Dakika
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 100 Ağartan Proje'leri ikiye katladıklarını açıkladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 5 yıl içerisinde toplam 214 projeyi hayata geçirerek, 100 Ağartan Proje'leri ikiye katladıklarını duyurdu. Başkan Yalçın, Talaslılara verdikleri sözleri yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 100 Ağartan Proje\'leri ikiye katladıklarını açıkladı
07.01.2024 - 10:23,
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "100 Ağartan Proje"leri ikiye katladıklarını bildirdi.

Başkan Yalçın, yazılı açıklamasında, hizmet ve yatırım dolu 5 yılı geride bıraktıklarını, Talaslılara verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yaptıkları projeler hakkında bilgi veren Yalçın, "Bu süreçte 7/24 Kütüphane'den Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'na, Mevlana Meydanı'ndan Şeffaf Odaya, Pati Evi'ne, Hayır Çarşısı'na kadar yüzlerce projeyi hayata geçirdik. 2019 yılı seçimleri öncesinde açıkladığımız 100 Ağartan Proje'leri ikiye katladık. Bugün geldiğimiz noktada, 5 yıl içerisinde toplam 214 projeyi hizmet ve yatırıma dönüştürmenin, dolayısıyla hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Mustafa Yalçın, Talas, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 100 Ağartan Proje'leri ikiye katladıklarını açıkladı - Son Dakika
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