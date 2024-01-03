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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Millet Bahçesi'ndeki eğitim kampüsünü inceledi - Son Dakika
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Millet Bahçesi'ndeki eğitim kampüsünü inceledi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Millet Bahçesi içerisinde yapılan eğitim kampüsünde incelemelerde bulundu. Belediye ve hayırsever vatandaşın desteğiyle yapılan okullardan 2'sinin yapım çalışmaları tamamlanmak üzere. İncelemelerde bulunan hayırsever Mehmet Altun, çalışmaları beğendiğini belirtti ve işçilere teşekkür etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Millet Bahçesi\'ndeki eğitim kampüsünü inceledi
03.01.2024 - 12:49,
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Millet Bahçesi içerisinde yapımı süren eğitim kampüsünde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yalçın ve beraberindeki hayırsever Mehmet Altun ile 100 bin metrekare alana sahip Millet Bahçesi içerisine yapılan 4 okulun bulunduğu kampüsü gezdi.

Belediye ve hayırsever vatandaşın desteğiyle 20 bin metrekare arsa üzerine yapılan okullardan 2'sinin yapım çalışmalarında sona gelindi.

1150 metrekare kapalı alana sahip 7 derslikli anaokulu binasının yüzde 90'ı tamamlanırken, 4 bin 500 metrekare alana yapılan 24 derslikli ilkokul binasında da iç düzenleme çalışmaları kaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altun, okullarda devam eden çalışmaları çok beğendini belirtti.

İşçilerin özenle çalıştığını aktaran Altun, hayırsever vatandaşa da teşekkür etti.???????

Kaynak: AA
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