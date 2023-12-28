Talas Belediye Başkanı, Türkiye Büyükler Boks Şampiyonası\'nda ikinci olan sporcu Levent Arıkan\'ı ağırladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Samsun'da düzenlenen Türkiye Büyükler Boks Şampiyonası'nda ikinci olan Levent Arıkan'ı makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarete 48 kilogramda ikincilik elde eden Levent Arıkan, babası Şaban Arıkan, antrenörleri Mehmet Ateş, Sedat Doğangüneş ve Halil İbrahim Karaca katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, elde edilen başarıdan gurur duyduğunu bildirdi.

???????Belediye olarak bireysel sporlara özel önem verdiklerini belirten Yalçın, "Levent'i tebrik ediyorum. Bundan sonra da başarılarının devam edeceğine inanıyorum. Biz de belediye olarak her zaman yanında olacağız. Böylesine güzel ve başarılı bir sporcu yetiştirdikleri için babasına ve antrenörlerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yalçın, ziyaret sonunda Arıkan'a çeşitli hediyeler verdi.