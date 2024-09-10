Başkan Yalçın, Başarılı Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Başkan Yalçın, Başarılı Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde üniversite sınavını kazanan öğrencileri kabul etti. Başkan Yalçın, gençleri tebrik ederek duygularını paylaştı.

10.09.2024 13:46
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 5 yıl önce hizmete giren 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde üniversite sınavına hazırlanan ve kazanan bir grup öğrenci, teşekkür ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlık toplantı salonunda gençlerle buluşan Yalçın, üniversiteyi kazanmalarından dolayı gençleri tebrik etti.

Gençlerin kütüphanede hazırlanmasıyla elde ettikleri başarı karşısında duygulanan Yalçın, "Gözünüz aydın olsun. Emekleriniz boşa gitmedi. Arkadaşlarıma gençlerle tanışmak istediğimi söyledim. Sağ olun sizler de kabul edip buraya kadar geldiniz. İçimdeki duyguları ifade etmem mümkün değil. Hepinizi ayrı ayrı bağrıma basıyorum. Çünkü Anadolu insanı yani sizler bu ülkenin gerçek sahiplerisiniz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Kayseri Lisesi'nden mezun olan Sude Nur Çetinaslan ise hukuk fakültesini kazandığını, sınava kütüphanede hazırlandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Ece Dinçer de kendilerine verilen imkanlardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

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